ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tataristan ile gönül bağımız güçlenerek devam edecek'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tataristan ile gönül bağımız güçlenerek devam edecek" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım