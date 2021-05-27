ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sudan'ı kendi ayakları üzerinde sapasağlam dururken görmek istiyoruz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'ı kendi ayakları üzerinde sapasağlam dururken görmek istiyoruz" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti'nin gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (1)
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