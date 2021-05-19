ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yurt genelinde okunan İstiklal Marşı’na eşlik etmesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
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