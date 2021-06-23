ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile görüştü (1)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüşmesiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersan Saner ile görüştü. (1)
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