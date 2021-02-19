ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İşbirliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz, yarın çok geç olabilir'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İşbirliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz, yarın çok geç olabilir" - "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a plaket takdim etmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu. (2)
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