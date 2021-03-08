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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
(5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesesini güçlendirmek olacaktır."Erdoğan: "Biz, madden ve manen sağlıklı fertlerden oluşan, insan olarak sorumluluklarının, kul olarak görevlerinin bilincinde, güçlü ve özgün, kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Aile içi iletişim ne kadar güçlü olursa özlediğimiz nesilleri yetiştirme imkanımız o derece artacaktır."

Şili 

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