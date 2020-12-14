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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(4)Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."

Politika Basın Toplantısı Toplantı 

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