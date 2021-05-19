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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık." - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi - “Kütüphane Söyleşileri” programı - Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.(7)Erdoğan: "(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık."

Öğrenciler Yüz Yüze 

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