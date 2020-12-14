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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
(7)Erdoğan: "(Milli Uzay Programı) Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır."

Basın Toplantısı Toplantı 

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