ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow'u kabul etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'un fotoğraf çektirmesi - Görüşmeden görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow'u kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
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