ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki iki ülke heyetiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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