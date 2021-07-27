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ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır'
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye terörle mücadelede Angola'nın da yanında yer alacaktır" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'nun ortak basın toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki iki ülke heyetiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Terörle Mücadele Terör Basın Toplantısı Toplantı 

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