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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.
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Çekim Allah 

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