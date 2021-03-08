ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin dört bir yanından inşallah ses getireceğiz" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Hediye takdimi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (9)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım