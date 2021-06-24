ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov - İkilinin görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştüANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım