ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye" - Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid - 19 salgınıyla eğitim öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir tarafta kaybederken öbür tarafta dijitalleşmeyle çok farklı bir mesafe aldık."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19'la mücadele) Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye."Erdoğan: "(Kovid - 19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz."
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