ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öyle bir Anayasa yapalım ki bu Cumhurun ihtiyacına cevap verebilecek bir Anayasa olsun'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle bir Anayasa yapalım ki bu Cumhurun ihtiyacına cevap verebilecek bir Anayasa olsun" - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi - “Kütüphane Söyleşileri” programı - Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.(11)
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