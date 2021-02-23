ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız" - Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız."
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