ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. (3)Erdoğan: "Nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz."Erdoğan: "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur."
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