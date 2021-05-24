ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F - 16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara 'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F - 16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz."
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