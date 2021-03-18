ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı (3)Erdoğan:"Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor"
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