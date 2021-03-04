ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine girişiCumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ettiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beytepe'deki evinde ziyaret etti.MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme saat 17.50'de başladı.
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