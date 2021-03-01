ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır.'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır." - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mali disiplin her dönemde olduğu gibi bugün de bizim olmazsa olmazımızdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz olmadığı için harcamaların takibi ve izlenmesine özel ehemmiyet gösteriyoruz."Erdoğan: "Bakanlıklardan zorunlu olmadıkça tahsis edilen ödeneğin üzerinde harcama yapmamalarını, hatta bu ödeneklerden tasarruf etmelerini istiyoruz"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım