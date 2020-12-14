ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
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