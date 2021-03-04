ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı" - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Video konferans ile canlı bağlantı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. (1) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. "
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