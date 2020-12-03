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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul Sözleşmesi) Tartışmaların işin özünden ziyade yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İstanbul Sözleşmesi) Tartışmaların işin özünden ziyade yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul Sözleşmesi) Tartışmaların işin özünden ziyade yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum" - Salondaki katılımcılar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li hanım kardeşlerimize, Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum, partisindeki taciz ve tecavüz furyasına sessiz kalan hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz."

Toplantı 

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