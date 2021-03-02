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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin bir örneğidir" - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan Hakları Eylem Planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir."

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