ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde ulaşmadık tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İnşallah 2023'te çok daha büyük bir zafere yine beraberce imza atacağız"
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