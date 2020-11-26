ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır" - 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz, ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış bırakmamaktır."
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