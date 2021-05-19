ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım" - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi - “Kütüphane Söyleşileri” programı - Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.(6)Erdoğan: "Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım