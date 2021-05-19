ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar" - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi - “Kütüphane Söyleşileri” programı - Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.(8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar."
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