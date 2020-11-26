ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır" - 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"ne canlı bağlantıyla katıldı. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yaşadıkları zorluklar, siyasi ve ekonomik gücün tek başına yeterli olmadığını ortaya çıkarmıştır."
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