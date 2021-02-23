ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü - Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah - Kabulden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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