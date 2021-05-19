ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Diyarbakır'ı biz bugün 20 yıl önceki Diyarbakır ile mukayese edilemeyecek bir hale getirdik'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'ı biz bugün 20 yıl önceki Diyarbakır ile mukayese edilemeyecek bir hale getirdik" - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi - “Kütüphane Söyleşileri” programı - Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular sorması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.(10)
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