ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (2)
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