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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.
(1) - "Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışlamadan, dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa, kalpler kazana kazana davamızı bugünlere getirdik" - "Elbette bu süreçte yükü çekemeyenler, gücü tükenenler, nefesi kesilenler oldu" - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu zorlu yolculukta egolarına, hırslarına, ihtiraslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı, biz bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik."

Samimiyet Efes Allah Irak 

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