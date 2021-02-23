ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov - Görüşmeden detaylarANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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