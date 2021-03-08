ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayşe Keşir kardeşimizle kadın kollarımızın faaliyetlerini daha ileri noktalara taşıyacağız'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayşe Keşir kardeşimizle kadın kollarımızın faaliyetlerini daha ileri noktalara taşıyacağız" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (1)
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