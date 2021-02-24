ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ardahan 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin Ardahan 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katılması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyeleri ve parti temsilcilerini tanıtması - AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç'un konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ardahan 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı
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