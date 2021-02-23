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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "326 eğitim öğretim tesisini Ankara lı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz" - Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankara lı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz."Erdoğan: "Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara 'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz."

Açılış Töreni 

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