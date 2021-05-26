ANKARA - Çelik: 'Bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur'
ANKARA - Çelik: "Bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur" - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı organizasyonlar var, başına 'ak' kelimesini koyarak kendisine ocak, dernek ya da birtakım organizasyonlar diyen. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur."AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur."
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