ANKARA - Çavuşoğlu: 'Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var'
ANKARA - Çavuşoğlu: "Sağlık konusunu bile siyasete alet eden ülkeler var" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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