ANKARA - Çavuşoğlu:' Kardeşlik hukukumuz üzerinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çaba sarfediyoruz'
ANKARA - Çavuşoğlu:" Kardeşlik hukukumuz üzerinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çaba sarfediyoruz" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov salona gelişi - İş birliği imza töreni - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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