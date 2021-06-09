ANKARA - Canaltay: 'Anavatan Türkiye, bizler için her zaman tüm dünyaya açılan kapımız olmuştur'
ANKARA - Canaltay: "Anavatan Türkiye, bizler için her zaman tüm dünyaya açılan kapımız olmuştur" - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay'ın açıklamalarıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
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