ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın salonda oturması - Salondaki katılımcılar - İstiklal Marşı'nın okunmasıANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak - İş tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı. (5)
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