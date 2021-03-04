ANKARA - Bakan Selçuk: 'Teknolojiye ulaşmak kolay ama içerik olarak ne paylaşacağız asıl mesele burada'
ANKARA - Bakan Selçuk: "Teknolojiye ulaşmak kolay ama içerik olarak ne paylaşacağız asıl mesele burada" - Müzik dinletisi - Tanıtım görüntüsü - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Otel'de düzenlenen "Ata Mirası Kültür Atlası Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikayeleri Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)
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