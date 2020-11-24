ANKARA - Bakan Selçuk: 'MEB olarak eğitimin kalitesine hizmet eden her tülü faaliyeti desteklemekte kararlıyız'
ANKARA - Bakan Selçuk: "MEB olarak eğitimin kalitesine hizmet eden her tülü faaliyeti desteklemekte kararlıyız" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salondan ayrılmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katıldı. (2)
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