ANKARA - Bakan Selçuk, 81 ilden lise öğrencilerinin katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen buluşmaya iştirak etti (1)
- 81 ilden lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen çevrim içi buluşma - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ve öğrencileri selamlaması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilden lise öğrencilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak düzenlenen buluşmaya iştirak etti. (1)
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