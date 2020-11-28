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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Kurum: 'Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun'

ANKARA - Bakan Kurum: 'Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun'

ANKARA - Bakan Kurum: "Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'den Saathane Meydanı çalışmalarına ilişkin bilgi alması - Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde toplu fotoğraf çekimi - Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Töreni - İstiklal Marşı okunması - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kürsüye gelmesi - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıSAMSUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı.
(1)"Bugün temellerini atacağımız, açılışlarını yapacağımız ve yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz, Samsun umuz için, yediden yetmişe tüm Samsun lu kardeşlerimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun"

Lyon Çekim 

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