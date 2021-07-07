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ANKARA - Bakan Gül: 'Aklınızı, muhakemenizi, vicdanınızı hiç kimseye kiralık etmeyin'
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Gül: 'Aklınızı, muhakemenizi, vicdanınızı hiç kimseye kiralık etmeyin'

ANKARA - Bakan Gül: 'Aklınızı, muhakemenizi, vicdanınızı hiç kimseye kiralık etmeyin'

ANKARA - Bakan Gül: "Aklınızı, muhakemenizi, vicdanınızı hiç kimseye kiralık etmeyin" - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün törende konuşmasıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
(3 SON)"Biz toplumsal duyarlılığımızı elbette takip edeceğiz. Elbette kamusal eleştiri yapacağız. Ama bunu yaparken hakim savcıya tavsiye, telkin, yürüyen dava hakkında görüş bulunma hususunda hassasiyeti yerine getirmemiz lazım""Tüm meslek hayatınız boyunca, bu adalet anlayışından, adalet düşüncesinden, misyonundan zerre bir şekilde sapmadan faaliyetinizi, görevinizi icra edeceğinize asla şüpheniz yoktur""Aklınızı, muhakemenizi, vicdanınızı hiç kimseye kiralık etmeyin"

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