ANKARA - Bahçeli: 'Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır'
ANKARA - Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır" - MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı - Kurultayın yapıldığı salon ve partililer - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda konuştu. (4)Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."
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