ANKARA - Bahçeli: 'MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir'
ANKARA - Bahçeli: "MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir" - MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın konuşması - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda teşekkür konuşması yaptı. (1)
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